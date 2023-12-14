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15:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Особый противопожарный режим введут в Самаре в новогодние праздники

Особый противопожарный режим будет установлен на территории Самары с 25 декабря 2023 по 21 января 2024 года. Постановление опубликовала городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

В этот период в муниципалитете вводится запрет на использование пиротехники бытового назначения выше второго класса опасности. Исключение сделают только для ее применения на специально оборудованных для этого площадках.

В связи с этим главам районов Самары рекомендовано определить на территории внутригородских районов указанные площадки со средствами пожаротушения, местами для складирования отходов пиротехники. Также в этот период будет организовано патрулирование территорий районов. Кроме того, чиновники проследят за законностью работы пунктов продажи пиротехники.

Георгий Портнов.

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