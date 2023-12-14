Особый противопожарный режим введут в Самаре в новогодние праздники

В этот период в муниципалитете вводится запрет на использование пиротехники бытового назначения выше второго класса опасности. Исключение сделают только для ее применения на специально оборудованных для этого площадках.
В связи с этим главам районов Самары рекомендовано определить на территории внутригородских районов указанные площадки со средствами пожаротушения, местами для складирования отходов пиротехники. Также в этот период будет организовано патрулирование территорий районов. Кроме того, чиновники проследят за законностью работы пунктов продажи пиротехники.
Георгий Портнов.