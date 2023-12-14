17:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Автомобиль провалился под лед озера в Ленобласти
Машину, провалившуюся под лед, нашли в деревне Пугарево в Ленобласти.
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Автомобиль провалился под лед озера Круглое в районе деревни Пугарево в Ленобласти. Когда именно это произошло, неизвестно, но наткнулись на ВАЗ очевидцы 14 декабря. Они рассказали о случившемся в экстренные службы, и на место выдвинулась дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбург. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
— Прибыв на место происшествия спасатели осмотрели автомобиль и провели поисковые работы на месте происшествия. Погибших и пострадавших не обнаружено, — добавили в пресс-службе.
Как машина оказалась под водой, и почему ее владелец, когда все произошло, не обратился в экстренные службы, остается загадкой. Теперь раскрыть эту тайну предстоит полицейским.
Ранее spb.kp.ru писал, что восьмилетняя девочка провалилась под лед на набережной реки Смоленки в Петербурге. Мама в этот моменты была рядом, но ненадолго отвлеклась. Как итог, девочку госпитализировали, а на женщину завели уголовное дело.