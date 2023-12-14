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16:21 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму и Севастополе заблокировали около тысячи постов и аккаунтов

Лига безопасного интернета за год заблокировала в Крыму около тысячи постов и аккаунтов.

Источник: МК.RU Крым

Об этом в эфире «Радио Крым» рассказали эксперты Лиги безопасного Интернета, представители Национального центра в Республике Крым Эмин Карабашев и Матвей Бухаров.

По его словам, в основном заблокированы были экстремистские посты и материалы, дискредитирующие армию РФ и СВО. При выявлении конкретных лиц информацию передавали в органы.

Такой работой в Крыму занимаются 10 волонтеров.

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