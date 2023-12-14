16:22 (мск), источник: Комсомольская правда
«Решетку для кого сделали? Неудобно стоять»: что сказал в суде мэр Троицка, обвиняемый в получении взятки беговой дорожкой
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки мэра Троицка.
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В Челябинске суд Центрального района отправил в СИЗО на два месяца главу Троицка Александра Виноградова. Он обвиняется в получении взятки в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей от бизнесмена-однофамильца Дмитрия Виноградова. Об этом из зала суда сообщает корреспондент КП-Челябинск.
Обвинение попросило отправить Виноградова в СИЗО, поскольку он может надавить на свидетелей и способствовать уничтожению улик. Также, находясь на свободе, он может попытаться скрыться от суда. Ровно то же самое говорилось о предпринимателе Дмитрии Виноградове, которого буквально часом ранее отправили в СИЗО.
Сам глава Троицка с обвинением не согласен и виновным себя не считает. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием. А в качестве аргумента привел прошлый судебный процесс по делу о превышении полномочий: на свидетелей не воздействовал, улик не скрывал.
— Предъявленное обвинение не содержит состава преступления. Считаю, что оно мотивировано моим оправдательным приговором по предыдущему делу. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, — сказал в суде Виноградов.
Ранее администрация Троицка выступила с обращением и встала на защиту своего главы. Там тоже заявили, что новое уголовное дело против Виноградова может быть «способом восстановления репутации правоохранительных органов». Поскольку до этого мэра обвиняли в превышении должностными полномочиями, но доказать его вину не удалось.
Адвокат настоял на невиновности Виноградова и попросил выпустить его под залог, однако, суд встал на сторону обвинения и отправил мэра Троицка в СИЗО.
— Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 13 февраля 2024 года, — подытожил судья.
Напоследок Виноградов отшутился:
— Решетку для кого делали? Неудобно стоять.
Обвиняемого в даче взятки Дмитрия Виноградова тоже отправили в СИЗО на два месяца.
Напомним, об аресте Виноградова стало известно 13 декабря. Параллельно в администрации Троицка прошли обыски. Мэра обвиняют в получении беговой дорожки в качестве взятки. За спортинвентарь чиновник пообещал предпринимателю помощь с получением документов на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания.
Ранее Александра Виноградова признали невиновным по делу о превышении полномочий. Суды длились с 2021 года и закончились в пользу чиновника. Также он планировал отсудить 10 миллионов рублей в качестве морального ущерба. В администрации Троицка уверены, что новый арест может быть попыткой восстановить репутацию правоохранительных органов.