СК: самая мелкая взятка в Беларуси за последний год — 15 рублей

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Обвиняемые по некоторым коррупционным делам брали мелкие взятки, в том числе 15 рублей, сообщил заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Анатолий Васильев.
Например, на взятках подловили 11 сотрудников транспортной инспекции. По словам представителя СК, они были готовы принимать любые суммы, которые были при себе у водителей, но на постоянной систематической основе.
В другом уголовном деле, которое закончили расследовать в конце 2022 года, сумма взятки была миллион долларов. Васильев не уточнил, о каким именно деле речь.
Также замглавы СК рассказал о деле банкиров, которые с 2018 года использовали деньги банка для «проведения личных спекулятивных операций».
«Фигурантами получен незаконный доход на сумму не менее 1,5 миллиона рублей, из которых для успешного функционирования разработанной преступной схемы в качестве взяток бывшему председателю правления банка передано более 600 тысяч», — сообущил Васильев.
Коррупция в реальном секторе
Васильев также подтвердил, что в недавнем прошлом были задержаны восемь должностных лиц и один работник оборонного предприятия — ОАО «558 Авиационный ремонтный завод». По данным следователей, на этом заводе взятки брали с августа 2016 года по февраль 2022-го. Общая сумма превысила 670 тысяч рублей. Деньги давали представители иностранных компаний.
Сейчас, по его словам, идет следствие по делу в отношении должностных лиц «одного из крупнейших предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции». Обвиняемые, по информации правоохранителей, получили 300 тысяч евро за лоббирование интересов одной из компаний при закупках оборудования.
По словам Васильева, фигуранты предпринимали меры конспирации и некий «оригинальный способ получения незаконного вознаграждения». Деньги они получали через иностранные компании. При обыске у одного из них было изъято 230 тысяч долларов и свыше 72 тысяч евро.
В нынешнем году возбуждались и дела о коррупции на таких предприятиях, как «Нафтан», «Газпром трансгаз Беларусь», МТЗ, БелАЗ, «Атлант» и других.