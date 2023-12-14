16:30 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде женщина за рулем Toyota устроила массовую аварию
На трассе в Волгограде столкнулись три машины, пострадавших нет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
14 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда произошла массовая авария. К счастью, никто не пострадал, однако из-за ДТП на трассе скопилась большая пробка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 42-летняя женщина за рулем Toyota примерно в три часа дня ехала со стороны Волжской ГЭС.
— Водитель допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Geely и Renault Logan, — уточнили в полиции региона.
Волгоградским автомобилистам напоминают о правилах дорожного движения, особенно в зимний период. Также необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.