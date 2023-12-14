16:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Крымчанин незаконно хранил взрывное устройство: его посадили
Незаконно хранивший взрывчатку крымчанин получил 4 года колонии.
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В Феодосии 37-летнего местного жителя признали виновным в незаконном приобретении, ношении и хранении взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
Крымчанин незаконно купил у неизвестного радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия электрического типа. Это изделие весило 882,5 грамма. Мужчина принес устройство домой и там хранил, пока его не изъяли сотрудники ФСБ.
Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою виду. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей.
— Приговор не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.