16:50 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Сурхандарье грузовик сбил насмерть 4-летнего воспитанника детского сада
Мальчик не дождался сестры и попытался перейти дорогу самостоятельно.
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Как сообщили в УБДД УВД Сурхандарьинской области, ДТП произошло 4 декабря на дороге, проходящей по территории Байсунского района.
Ученица 2-го класса, забрав 4-летнего брата из детского сада, довела его до бетонного разграничения и оставила посередине дороги. Мальчик, не дожидаясь сестры, попытался самостоятельно перейти дорогу, но попал под колеса грузового автомобиля, двигавшегося по дороге.
В результате инцидента ребенок скончался.
При обследовании места происшествия было установлено, что дорожное покрытие, где произошло ДТП, ровное, имеются дорожная разметка, пешеходный переход.