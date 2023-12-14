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16:50 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Сурхандарье грузовик сбил насмерть 4-летнего воспитанника детского сада

Мальчик не дождался сестры и попытался перейти дорогу самостоятельно.

Как сообщили в УБДД УВД Сурхандарьинской области, ДТП произошло 4 декабря на дороге, проходящей по территории Байсунского района.

Ученица 2-го класса, забрав 4-летнего брата из детского сада, довела его до бетонного разграничения и оставила посередине дороги. Мальчик, не дожидаясь сестры, попытался самостоятельно перейти дорогу, но попал под колеса грузового автомобиля, двигавшегося по дороге.

В результате инцидента ребенок скончался.

При обследовании места происшествия было установлено, что дорожное покрытие, где произошло ДТП, ровное, имеются дорожная разметка, пешеходный переход.

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