16:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Водитель и пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал»
Полицейские работают на месте происшествия (ВИДЕО).
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Вечером 14 декабря на 50-м км трассы «Байкал» столкнулись маршрутка Fiat и грузовик Isuzu. Известно, что маршрутный автобус ехал по маршруту «Иркутск — Слюдянка». В результате аварии пострадали три человека. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Предварительно, водитель маршрутки боком столкнулся с попутно следовавшим грузовиком. На месте ДТП потребовалась медпомощь 44-летнюю водителю Fiat и его двоим пассажирам. Водитель грузовика не пострадал.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Выяснение обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры.