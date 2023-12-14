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16:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель и пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал»

Полицейские работают на месте происшествия (ВИДЕО).

Вечером 14 декабря на 50-м км трассы «Байкал» столкнулись маршрутка Fiat и грузовик Isuzu. Известно, что маршрутный автобус ехал по маршруту «Иркутск — Слюдянка». В результате аварии пострадали три человека. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предварительно, водитель маршрутки боком столкнулся с попутно следовавшим грузовиком. На месте ДТП потребовалась медпомощь 44-летнюю водителю Fiat и его двоим пассажирам. Водитель грузовика не пострадал.

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Выяснение обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры.

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