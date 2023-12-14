17:24 (мск), источник: ТАСС

Очевидцы сообщили о взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны

По словам собеседников агентства, второй взрыв произошел в Соломенском районе.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

«Прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны», — рассказали собеседники агентства.

Очевидцы слышали и второй взрыв в другом районе города. «Взрыв был очень мощный, это Соломенский район», — сообщили жители Киева.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской области и в Староконстантинове Хмельницкой области — в 5 км к востоку от города расположен военный аэродром.

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