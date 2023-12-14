17:17 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Молдаванина депортировали из Нидерландов: Он проходит по делу об отмывании денег — 1,6 млн леев вывел из нашей страны
Гражданина Молдовы задержали в аэропорту Кишинева.
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Гражданина Республики Молдова, который проходит подозреваемым по делу об отмывании денег, задержали в Международном аэропорту Кишинева, после того как его экстрадировали из Нидерландов.
«По данным следствия, обвиняемый при соучастии фактического бенефициара иностранной компании, а также с другими лицами, личности которых не установлены, зная, что иностранец не выполнил предполагаемых обязательств, принятых на основании фиктивного договора, в целях сокрытия незаконных денежных средств в размере 1,6 млн леев, полученных в кредит в Banca de Economii, конвертировал в доллары и перевел их на счет иностранной компании на Кипре, одним из бенефициаров которой также является гражданин Российской Федерации», — отмечается в сообщении НЦБК.
Мужчину определили в изолятор.
3 июля 2023 года НЦБК завершил расследование уголовного дела по отмыванию денег и передал его в суд через Антикоррупционную прокуратуру в отсутствие обвиняемого.
Источник: rupor.md.