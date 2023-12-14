18:14 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
В Казахстане произошло землетрясение
В Алматинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5.
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АЛМА-АТА, 14 дек — РИА Новости. В Алматинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5, сообщила в четверг пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.
«Сетью сейсмических станций ТОО “СОМЭ” (Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция — ред.) МЧС РК 14 декабря 2023 года в 17 часов 44 минуты 04 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 180 километрах на юго-восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.
Указывается, что землетрясение магнитудой 5 произошло на глубине 15 километров.
Седьмого декабря жители казахстанского города Актау ощутили подземные толчки интенсивностью 3−4 балла, эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился в азербайджанском секторе Каспийского моря.