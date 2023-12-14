18:39 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Две лошади в Ростовской области погибли в ДТП с фурой
В Ростовской области погибли две лошади в ДТП.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Авария произошла 14 декабря примерно в 08:30 в Белокалитвинском районе.
Очевидцы сообщают, что на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись фура и машина с прицепом рядом с поворотом в поселок Богураевский. Грузовик вылетел в кювет, а перевозка для животных оказалась полностью разрушена.
— Перевозили лошадей. Одну разорвало, а вторая была вся переломана, — пишут свидетели аварии. — Обе погибли.
По информации УГИБДД по Ростовской области, что людей в результате не ранило. Вероятно, водители отделались легкими телесными повреждениями и синяками.