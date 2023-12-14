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18:39 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Две лошади в Ростовской области погибли в ДТП с фурой

В Ростовской области погибли две лошади в ДТП.

Источник: ТГ БЕЛКА

Авария произошла 14 декабря примерно в 08:30 в Белокалитвинском районе.

Очевидцы сообщают, что на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись фура и машина с прицепом рядом с поворотом в поселок Богураевский. Грузовик вылетел в кювет, а перевозка для животных оказалась полностью разрушена.

— Перевозили лошадей. Одну разорвало, а вторая была вся переломана, — пишут свидетели аварии. — Обе погибли.

По информации УГИБДД по Ростовской области, что людей в результате не ранило. Вероятно, водители отделались легкими телесными повреждениями и синяками.

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 Две лошади в Ростовской области погибли в ДТП с фурой
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