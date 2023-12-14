В Костанае произошел взрыв в тандырной: есть пострадавший

Сообщается, что хлопок газовоздушной смеси произошел в заведении с тандырной выпечкой по ул. Рабочая. Сообщение об этом поступило в 18.50 сегодня.
«В этом случае было допущено вопиющее нарушение мер безопасности. Мужчина и женщина растопили тандырную печь. А потом из холодного гаража занесли шесть баллонов газа и практически прислонили к печи. После того, как раздался первый хлопок, женщина получила незначительные ожоги, парень вытолкал ее, сам остался. Затем взорвался еще один баллон, а потом еще два во время тушения пожара. Оставшиеся два баллона вынесло целыми взрывной волной. Так пояснила сама женщина, ее тоже увезли в городскую больницу. Здания рядом не пострадали, пожарные тоже», — пояснил Кайрат Касым, начальник ДЧС по Костанайской области.
От хлопка загорелась вся площадь кафе — 20 кв. м. В 19.16 пожар локализован. В 19.40 ликвидирован. До прибытия ДЧС госпитализирован помощник продавца. Он получил ожоги тела 70−75%.