18:57 (мск), источник: Комсомольская правда
В Знаменске пожарные предотвратили взрыв газа
Из огня сотрудники МЧС эвакуировали 2 газовых баллона.
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Пожар случился в Знаменске 14 декабря. Его свидетелем стал пожарный, он и вызвал подмогу.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, горела хозяйственная постройка.
Прямо из огня пожарные эвакуировали два газовых баллона, предотвратив взрыв.
Никто не пострадал.
В ликвидации пожара участвовали 9 человек и 2 единицы техники.