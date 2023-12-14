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18:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Знаменске пожарные предотвратили взрыв газа

Из огня сотрудники МЧС эвакуировали 2 газовых баллона.

Источник: РИА "Новости"

Пожар случился в Знаменске 14 декабря. Его свидетелем стал пожарный, он и вызвал подмогу.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, горела хозяйственная постройка.

Прямо из огня пожарные эвакуировали два газовых баллона, предотвратив взрыв.

Никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 9 человек и 2 единицы техники.

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