Блиновскую оставили под домашним арестом до конца января

«Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — отметили в апелляционной инстанции в беседе с ТАСС.
В жалобе защиты Блиновской сказано, что сейчас её проверяют по всем налогам, сборам и страховым взносам с 1 января по 31 декабря прошлого года. Адвокат Наталья Сальникова подчеркнула, что для ответов на требования московского ИФНС нужен онлайн-доступ в банки, однако этому мешает запрет суда на использование Интернета. Поэтому защита требовала объявить недействительным соответствующее постановление районного суда и призывала ограничиться запретом некоторых действий.
Сальникова добавила, что Блиновская — дипломированный специалист и квалифицированный психолог, а домашний арест мешает ей продолжать заниматься предпринимательской деятельностью. Отметим, что его «королева марафонов» проводит в доме, расположенном в подмосковном посёлке «Миллениум парк».
Как сообщал Лайф, скандальное дело Елены Блиновской началось 27 апреля, когда её на арендованном «майбахе» задержали при попытке въехать в Белоруссию. «Королеву марафонов» обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей. Кроме того, она запятналась отмыванием денег. Сейчас блогерша находится под домашним арестом. В октябре суд продлил арест счетов компаний по делу Блиновской до января 2024 года. А в конце ноября стало известно, что сумма долга блогерши выросла почти до 1,5 миллиарда рублей.