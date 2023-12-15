09:07 (мск), источник: Комсомольская правда
На матче воронежского «Бурана» шайба попала в лицо мальчику
К счастью, парнишка не получил серьезных травм.
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Матч регулярного чемпионата ВХЛ между «Бураном» и питерским «Динамо» в Воронеже ознаменовался не только разгромной победой гостей (7:2), но и неприятным инцидентом с участием юного болельщика «ураганных».
В одном из эпизодов шайба вылетела за пределы площадки и попала в лицо фанату «Бурана». Впрочем, мальчик отделался, по сути, легким испугом. Так сообщили «КП» в пресс-службе клуба. При помощи льда, который приложили к месту ушиба, болельщику стало значительно лучше. Дворец спорта «Юбилейный» наш земляк покинул с неповторимыми эмоциями и памятной шайбой.