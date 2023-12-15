04:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru
По следам: в Приморье служебный пес помог раскрыть тяжкое преступление
Подозреваемого задержали во время застолья.
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Служебная собака по кличке Ямайка помогла полицейским задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В одну из больниц Артема был доставлен 43-летний мужчина с ножевым ранением. Из медицинского учреждения сигнал сразу же поступил в местную полицию. Оперативники восстановили хронологию событий и выяснили, что гражданина ранили в коридоре многоквартирного дома на Кирова. После этого пострадавший смог дойти до соседей, где и попросил вызвать ему скорую помощь.
«В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе ведомства.