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04:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

По следам: в Приморье служебный пес помог раскрыть тяжкое преступление

Подозреваемого задержали во время застолья.

Источник: ГУ МВД

Служебная собака по кличке Ямайка помогла полицейским задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В одну из больниц Артема был доставлен 43-летний мужчина с ножевым ранением. Из медицинского учреждения сигнал сразу же поступил в местную полицию. Оперативники восстановили хронологию событий и выяснили, что гражданина ранили в коридоре многоквартирного дома на Кирова. После этого пострадавший смог дойти до соседей, где и попросил вызвать ему скорую помощь.

По указанному адресы прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, в состав которой вошли инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Ямайка. Уже на месте преступления полицейская собака уверенно взяла след и привела правоохранителей к одной из квартир. За дверьми было застолье и компания мужчин. Среди них оказался и 52-летний житель Артема, который оказался причастен к совершению тяжкого преступления. Причиной стала ссора с потерпевшим.

«В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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