04:57 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллеристы уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении

ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли движение бронегруппы ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным МО РФ, противник предпринял попытку выхода на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух боевых машин пехоты. В свою очередь, расчеты БПЛА и выставленных постов наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения.

«Цели пришли внезапно, но расчеты всегда находятся на дежурстве. Расчет БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ. Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда», — рассказал командир артиллерийского расчета самоходной гаубицы «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Ока».

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