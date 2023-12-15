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07:07 (мск), источник: © РИА Новости

Из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько северных поселков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек — РИА Новости. Шторм, бушующий в Беринговом и Охотском морях у берегов Камчатки, подтопил несколько поселков, расположенных на севере региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Источник: РИА "Новости"

«Шторм, обрушившийся на Камчатку, привёл к тому, что вода зашла в ряд поселков — Оссору, Карагу, Ивашку. Отдельно отслеживаем ситуацию в Вывенке, где нет электричества, но ситуация под контролем. В Апуке принятые ранее меры по берегоукреплению позволили этому селу, которое раньше сильнее всего затапливало, пережить шторм без ущерба», — сказал губернатор.

Сегодня утром Владимир Солодов отправился на западное побережье Камчатки, в Усть-Большерецкий район, чтобы на месте оценить ситуацию с размывом волнами Охотского моря дороги в поселок Октябрьский, где проживает 1,2 тысячи человек.

«Сегодня также начало подмывать косу в Октябрьском и я лично выдвинулся в этот поселок, чтобы оценить ситуацию на месте», — сказал он.

По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, 15 декабря утром ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги со 115 по 129 километр между мысом Левашова и посёлком Октябрьским. В том районе сейчас сильные осадки, штормовой ветер, ограниченная видимость. Наблюдается перелив песчаной косы, по которой проходит дорога, морской водой Охотского моря. Также перелив песчаных кос и подтопление низменных мест в районах населенных пунктов ожидают сегодня на северо-восточном побережье Камчатки. Явление прогнозируется у сёл Тымлат и Ильпырское Карагинского района, а также сёл Апука и Корф Олюторского района.

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