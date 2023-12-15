05:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Иркутской области рассказал об аварийной ситуации по теплоснабжению в регионе
В некоторых населенных пунктах Иркутской области восстанавливают теплоснабжение.
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об аварийных ситуациях по теплоснабжению в регионе в своем телеграм-канале.
— В селе Кобляково произошел прорыв трубопровода. Есть необходимость отсечь поврежденный участок протяженностью 100 метров. Там работают восемь человек и одна единица техники. В поселке Тубинский снижены параметры теплоносителя, в зоне обслуживания 76 жилых домов и 5 социально значимых объектов. На контроле находятся ситуации в Мишелевке, Подъеланке, Новой Игирме, поселке Радищев, а также в Усть-Куте, где на нормативные показатели не вывели три котельных. В поселке Мама котельная вышла на штатный режим работы, — говорит Игорь Кобзев.
Кроме того, в скором времени должны поставить уголь для пополнения запасов в Свирск, Нижнеудинск, Железнодорожный и Радищев.
Что касается электроснабжения, аварийные ситуации устранили в Зиме, поселках Ново-Разводная, Большая Речка, Хомутово, Мельничная Падь, СНТ Минерал, ДНП Вымпел. Сейчас на контроле находятся работы в Октябрьском округе Иркутска и селе Боярск. Также было зафиксировано нарушение в поселке Усть-Ордынский.