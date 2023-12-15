05:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Две иномарки горели в Иркутске на улице Ядринцева
Для тушения пожара привлекались шесть огнеборцев.
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Пожар на улице Ядринцева произошел в Иркутске в 12.18 накануне, 14 декабря. Загорелись автомобили Mazda Demio и Volkswagen Polo. В 12.31 пожар был ликвидирован, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Иркутской области.
Погибших и травмированных нет. На ликвидацию пожара привлекались шесть человек личного состава МЧС и одна единица техники.
Напомним, что 25-летний водитель большегруза Sitrak пострадал в результате возгорания фуры во время движения под Заларями в Иркутской области. Огонь за считанные минуты охватил кабину машины. Автомобилиста с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.