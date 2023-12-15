09:14 (мск), источник: МК.RU Воронеж
На прилавках магазинов Воронежа из-за метели исчезли продукты
Речь идет о продуктах, которые доставляют в торговые точки ежедневно.
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В столице Черноземья магазины остались без продуктов из-за продолжающейся метели. Об этом сообщили наши коллеги.
Так, накануне, продовольствие исчезло в ряде магазинов, расположенных в центре города. Это молочка, хлеб, куриные и мясные изделия, а также ряд других наименований.
Руководство магазинов это объясняют сложной дорожной ситуацией, которая сложилась ввиду продолжающегося несколько дней снегопада.