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09:14 (мск), источник: МК.RU Воронеж

На прилавках магазинов Воронежа из-за метели исчезли продукты

Речь идет о продуктах, которые доставляют в торговые точки ежедневно.

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Источник: Freepik

В столице Черноземья магазины остались без продуктов из-за продолжающейся метели. Об этом сообщили наши коллеги.

Так, накануне, продовольствие исчезло в ряде магазинов, расположенных в центре города. Это молочка, хлеб, куриные и мясные изделия, а также ряд других наименований.

Руководство магазинов это объясняют сложной дорожной ситуацией, которая сложилась ввиду продолжающегося несколько дней снегопада.

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