08:07 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Житель Чукотки ради икры избил хабаровчанина, которого встретил на рынке
25-летний фигурант преследовал потерпевшего до самого подъезда, а перед ограблением сказал ему устрашающую фразу.
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Житель Чукотки, который избил хабаровчанина ради банки икры, отправился в тюрьму. Чтобы поживиться деликатесом, злоумышленник преследовал потерпевшего до самого подъезда, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Преступление произошло в сентябре этого года на территории Центрального района. 25-летний Антон*, который был в Хабаровске проездом, ночью проходил мимо рынка на Льва Толстого, 19. Там он заметил мужчину, который нёс пакет; предположил, что в сумке что-то ценное, после чего решился на грабеж.
Чтобы воплотить задуманное, Антон увязался за прохожим и шёл за ним до подъезда его дома в переулке Кустарный, 9. Когда оба приблизились к двери и потерпевший достал ключ, злоумышленник со спины сказал ему спокойным голосом: «Как хорошо, что я тебя догнал». Хабаровчанин безо всяких опасений повернулся, думая, что это кто-то из соседей — но тут же получил удар кулаком в лицо и упал.
Не встретив сопротивления, Антон забрал пакет, в котором оказалась банка красной икры стоимостью пять тысяч рублей — и скрылся с места, довольный «уловом». А потерпевший с окровавленным лицом поднялся в квартиру, где его встретила супруга, после чего позвонил в полицию.
Оперативники быстро разыскали грабителя. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением насилия». На суде фигурант признал вину и извинился перед хабаровчанином, которого избил и обокрал.
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. С осужденного в пользу потерпевшего взыскано пять тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», — прокомментировала первый заместитель прокурора Центрального района Наталья Устименко.
* имя подсудимого изменено.