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06:26 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский кладмен прятал наркотики в мандаринках (видео)

В Красноярске полиция задержала хитрого наркоторговца.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске оперативники задержали кладмена, который прятал наркотики в мандарины.

В полицию поступило сообщение о том, что житель Свердловского района планирует сбыть особо крупную партию наркотиков. Запрещенные вещества он прятал в картофель и мандарины. Мужчину задержали при выходе из его дома на Ключевской. При себе у него была сумка, в которой и находились обычные фрукты и овощи.

35-летнего злоумышленника доставили в полицию, где при проверке оперативники нашли наркотические средства. В мандаринах и картофелинах оперативники обнаружили 23 свертка синего цвета, внутри которых находились наркотики синтетического происхождения общей массой 23,5 грамма.

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В результате следователями МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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