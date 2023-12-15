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Спецоперация на Украине
07:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Погибшую пенсионерку нашли под завалами сгоревшего дома в Усть-Ордынском

Общая площадь пожара составила 100 кв. метров.

Источник: МЧС РФ

Жилой дом с надворными постройками загорелся на улице Кулункунской в посёлке Усть-Ордынском Эхирит-Булагатского района накануне вечером, 14 декабря. На момент прибытия пожарных кровли всех строений была охвачена огнем, обрушилось потолочное перекрытие. Во время тушения под завалами строительных конструкций в доме обнаружили погибшую пенсионерку 1943 года рождения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огонь потушили за 15 минут. Общая площадь возгорания составила 100 «квадратов». Пожар, предварительно, произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

В целом за сутки в регионе произошло 27 пожаров. Причиной большинства возгораний стало короткое замыкание.

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