07:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Погибшую пенсионерку нашли под завалами сгоревшего дома в Усть-Ордынском
Общая площадь пожара составила 100 кв. метров.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жилой дом с надворными постройками загорелся на улице Кулункунской в посёлке Усть-Ордынском Эхирит-Булагатского района накануне вечером, 14 декабря. На момент прибытия пожарных кровли всех строений была охвачена огнем, обрушилось потолочное перекрытие. Во время тушения под завалами строительных конструкций в доме обнаружили погибшую пенсионерку 1943 года рождения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Огонь потушили за 15 минут. Общая площадь возгорания составила 100 «квадратов». Пожар, предварительно, произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
В целом за сутки в регионе произошло 27 пожаров. Причиной большинства возгораний стало короткое замыкание.