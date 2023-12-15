08:36 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирской области на автодороге Иртыш-Новомихайловка опрокинулся бензовоз
Экстренные службы приняли меры для обеспечения безопасности на месте происшествия.
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В Коченевском районе Новосибирской области ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Сообщение об этом было опубликовано в группе «МЧС России Новосибирская область».
14 декабря в 17:55 на автодороге Р-254 Иртыш-Новомихайловка произошло опрокидывание бензовоза, в результате чего разлилось дизельное топливо из поврежденной цистерны. Экстренные службы приняли меры для обеспечения безопасности на месте происшествия, и пострадавших нет.
Бензовоз, перевозивший 32 тонны дизельного топлива, разлил 24,5 тонны топлива на площади около 200 квадратных метров. Военнослужащие Сибирского спасательного центра МЧС России совместно со специалистами Аварийно-спасательной службы Новосибирской области провели неотложные работы по обесточиванию машины и предотвращению возможного возгорания. Пожарные ПСЧ № 62 (р.п. Коченево) караулили участок дороги, и движение автомобилей не было нарушено.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Коченевского района были приняты решения по ликвидации последствий происшествия. Были организованы работы по подъему автомобиля автокраном, очистке территории от загрязнения, а также выезд лаборатории Росприроднадзора для забора проб грунта.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Владимир Путин обещал подумать о расширении трассы «Тюмень-Новосибирск».