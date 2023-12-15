08:29 (мск), источник: АиФ Уфа
В ночном пожаре под Уфой сгорела семейная пара
Причину произошедшего установят специалисты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во втором часу ночи 15 декабря под Уфой произошел серьезный пожар. В поселке Чесноковка сгорел жилой бревенчатый дом. В огне погибла семейная пара — 51-летний мужчина и 50-летняя женщина, сообщили в МЧС.
Через полчаса после прибытия пожарные локализовали огонь на площади 70 квадратных метров. Спустя еще 20 минут они ликвидировали открытое горение.
Причину происшествия устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.
Кроме того, на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов и спецслужб находится прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков.
«Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту», — прокомментировали в прокуратуре.