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08:29 (мск), источник: АиФ Уфа

В ночном пожаре под Уфой сгорела семейная пара

Причину произошедшего установят специалисты.

Источник: МЧС Башкирии

Во втором часу ночи 15 декабря под Уфой произошел серьезный пожар. В поселке Чесноковка сгорел жилой бревенчатый дом. В огне погибла семейная пара — 51-летний мужчина и 50-летняя женщина, сообщили в МЧС.

Через полчаса после прибытия пожарные локализовали огонь на площади 70 квадратных метров. Спустя еще 20 минут они ликвидировали открытое горение.

Причину происшествия устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Кроме того, на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов и спецслужб находится прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков.

«Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту», — прокомментировали в прокуратуре.

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