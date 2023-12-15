08:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Ловцам тигров в Хабаровском крае неизвестные испортили машину
Инцидент произошёл в селе Лермонтовка.
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Неприятный инцидент произошёл в селе Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края со специалистами «Госохотнадзора», которые занимаются отловом конфликтного амурского тигра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сегодня утром они обнаружили, они обнаружили, что неизвестные лица порезали колёса на их служебном автомобиле «Нива», чем нарушили работу специалистов.
— Не хотят жители села Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края, чтобы конфликтного тигра ловили. Как иначе объяснить, что на словах это: «Помогите, страшно, скорее сделайте что-нибудь!», а на деле — режут по ночам колеса на служебной машине «конфликтной группы», которая приехала на отлов, — сообщается в официальном Телеграм-канале центра «Амурский тигр».
В настоящее время охотоведы написали соответствующее заявление в полицию, которая должна заняться поисками злоумышленников. Специалисты также просят посодействовать в этом вопросе местных жителей, чтобы виновники добровольно компенсировали нанесённый ущерб. Обращаться можно даже анонимно. В любом случае, затруднить отлов «доброжелателям» уже удалось.
Напомним, что в настоящее время охотоведы занимаются отловом конфликтных амурских тигров в трёх населённых пунктах Хабаровского края. Помимо Лермонтовки, это Обор и Сита. Всего же разрешения на изъятие хищников получены по шести районам региона — в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском и Комсомольском.