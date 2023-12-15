Бастрыкин заинтересовался избиением нижегородки уроженцем Азербайджана в клубе

В социальных сетях появилось видео, записанное, как сообщается, в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода: смуглый мужчина одним ударом отправляет в нокаут девушку, которая без сознания падает на пол. Мужчина направляется к упавшей, а другая девушка пытается его остановить и толкает в спину. Тот поворачивается к ней с угрожающим видом, но заметив, что происходящее снимает еще один свидетель сцены, поворачивается и уходит.
Александр Бастрыкин поручил региональному СУ СКР провести проверку и доложить о результатах. После этого в сети появилось еще одно видео, где «герой» эпизода в наручниках выражает сожаление в содеянном и обещает вести себя хорошо. По неофициальной информации, это 43-летний уроженец Азербайджана-директор заведения на улице Пискунова в Нижнем Новгороде, где произошел инцидент. Здоровью девушки причинен вред средней тяжести, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.