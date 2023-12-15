Задержан бывший замминистра строительства Свердловской области

Об этом сообщает издание «Чита. Ру».
Игорь Дубровин с 19 июня текущего года работал в правительстве Забайкальского края. Его назначили и. о. заместителя председателя правительства региона, а 8 августа — и. о. министра строительства Забайкальского края. 14 декабря его уволили. В сообщении на официальном портале региона сказано, что причиной отставки стали совершенные действия, которые дают основания для утраты доверия к нему.
По данным источника издания, задержание Игоря Дубровина связано с работой в Свердловской области. Сейчас он уже находится в Екатеринбурге.
Официально информацию о задержании никто не подтверждал, но и не опровергал.
В октябре «МК-Урал» писал, что в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких человек. В их числе — Марсель Гасанов, которого СМИ называют криминальным авторитетом.
Как сообщают очевидцы, операция прошла возле скандально известного кафе «Каспий» на улице Проезжей. Силовое прикрытие обеспечивали люди в камуфляжной форме. Марсель Гасанов и сопровождавшие его люди находились в автомобиле «Мерседес-Гелендваген». Ему перекрыл путь служебный УАЗ, после чего задержанных заставили лечь на землю и держать руки на затылке.