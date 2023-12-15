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09:04 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Задержан бывший замминистра строительства Свердловской области

Задержан бывший заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, экс-начальник Управления капитального строительства региона Игорь Дубровин.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщает издание «Чита. Ру».

Игорь Дубровин с 19 июня текущего года работал в правительстве Забайкальского края. Его назначили и. о. заместителя председателя правительства региона, а 8 августа — и. о. министра строительства Забайкальского края. 14 декабря его уволили. В сообщении на официальном портале региона сказано, что причиной отставки стали совершенные действия, которые дают основания для утраты доверия к нему.

По данным источника издания, задержание Игоря Дубровина связано с работой в Свердловской области. Сейчас он уже находится в Екатеринбурге.

Официально информацию о задержании никто не подтверждал, но и не опровергал.

В октябре «МК-Урал» писал, что в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких человек. В их числе — Марсель Гасанов, которого СМИ называют криминальным авторитетом.

Как сообщают очевидцы, операция прошла возле скандально известного кафе «Каспий» на улице Проезжей. Силовое прикрытие обеспечивали люди в камуфляжной форме. Марсель Гасанов и сопровождавшие его люди находились в автомобиле «Мерседес-Гелендваген». Ему перекрыл путь служебный УАЗ, после чего задержанных заставили лечь на землю и держать руки на затылке.

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