09:52 (мск), источник: ИА Татар-информ
Ночью в Челнах загорелось здание мебельного цеха
Пожар произошел ночью в гаражно-потребительском кооперативе «Кольцо» в здании мебельного цеха и помещениях второго этажа административно-бытового корпуса.
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Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На вызов оперативно выехали пожарные, которые ликвидировали возгорание на площади 252 квадратных метров.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.