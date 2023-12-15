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09:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ночью в Челнах загорелось здание мебельного цеха

Пожар произошел ночью в гаражно-потребительском кооперативе «Кольцо» в здании мебельного цеха и помещениях второго этажа административно-бытового корпуса.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На вызов оперативно выехали пожарные, которые ликвидировали возгорание на площади 252 квадратных метров.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

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