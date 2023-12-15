08:45 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
На новосибирской трассе в мороз сломался автобус с 18 пассажирами из Казахстана
В трассе в Новосибирской области утром 15 декабря сломался пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Новокузнецк.
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У техники замерзла солярка и отказали тормоза. В результате на морозе остались водитель и 18 пассажиров, 6 из которых дети. Об инциденте, который произошел в пяти километрах от села Плотниково на Ленинск-Кузнецкой трассе, сообщили в пресс-службе ТАУД.
Сообщение о ЧС поступило в диспетчерскую территориального управления автодорог. Силами подрядчика пассажиров доставили в филиал Тогучинского ДРСУ в селе Плотниково.
Эвакуировать автобус с места происшествия пока не удается, поскольку колеса заблокированы. В автобусе остались два водителя.
ТУАД решает вопрос с новосибирским автовокзалом о пересадке пассажиров на автобус до Кузбасса.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что более 50 человек спасли на трассах Новосибирской области в аномальные морозы.