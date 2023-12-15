09:45 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Самолет Air Astana совершил экстренную посадку в Туркестане
Борт следовал по маршруту Астана — Дубай.
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Самолет авиакомпании Air Astana, следующий рейсом KC205 по маршруту Астана — Дубай совершил экстренную посадку в Туркестане. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщил пассажир, находящийся на борту.
Поясняется, что обнаружены «небольшие технические неполадки».
«Самолет Air Astana, выполнявший рейс КС205 из Астаны в Дубай, ушел на запасной аэродром в Туркестане по технической причине. Посадка выполнена в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, 12 декабря группа компаний Air Astana опубликовала финансовые результаты по МСФО за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года. Так, общее количество перевезенных пассажиров компании увеличилось на 12%, до 6,0 млн человек при среднем коэффициенте загрузки 84%. Чистая прибыль выросла на 18,7% до 72,4 млн долларов. За девять месяцев 2022 года показатель составлял 61,0 млн долларов.