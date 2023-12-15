10:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Девушка попалась на неординарную уловку аферистов в Приангарье
Мошенники сначала сами перечисляли деньги жертве за работу на маркетплейсе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
23-летняя жительница Заларинского района попалась на неординарную уловку мошенников. Девушке предложили подзаработать на маркетплейсе и сначала действительно переводили деньги за работу. Как уточняют в полиции, всего за минувшие три дня жители Приангарья перевели аферистам более 12 млн рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Девушке в мессенджере прислали сообщение, где предлагалось дополнительно заработать деньги, доход предлагали от 3 до 12 тысяч рублей в день. Заявительнице надо было продвигать товар и добавлять позиции в избранное.
Сначала девушка выполнила тестовое задание и ей перевели 400 рублей. Затем ей предложили повысить свой доход. У жительницы Заларинского района был куратор, который объяснил, что нужно зарегистрировать на сайте и создать личный кабинет, после чего внести депозит для покупки товаров. Девушка сделала все, как ей сказали, она выкупила женскую сумочку за 1,1 тысячи рублей, а на счет ей вернулось 1,5 тысячи рублей. Это еще больше укрепило доверие девушке к данной работе, и она продолжила покупать товары. Однако последнюю сделку она произвести не смогла. Суммарно мошенники похитили у нее 47 тысяч рублей.