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10:04 (мск), источник: РИА Новости

В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков

В Новороссийске полиция ищет водителя маршрутки, который избил двух подростков.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 15 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность водителя маршрутного автобуса, который напал на двух подростков в Новороссийске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

«При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.

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