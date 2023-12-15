10:04 (мск), источник: РИА Новости
В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков
В Новороссийске полиция ищет водителя маршрутки, который избил двух подростков.
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КРАСНОДАР, 15 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность водителя маршрутного автобуса, который напал на двух подростков в Новороссийске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
«При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса, вступившего в конфликт с подростками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.