09:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Карнизы в центре Воронежа покрылись опасной наледью
С крыш свисают сосульки в несколько этажей.
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В пылу борьбы с заносами и гололедом на улицах Воронежа горожане как-то совершенно забыли про другую опасность снегопада. Но стоит лишь задрать голову, чтобы ужаснуться огромным снежным и ледяным наростам, которые за эти дни образовались на карнизах многоэтажных домов. Белые «шапки» и многометровые сосульки (длиной в несколько этажей!) нависли над головами прохожих. И пока лишь немногие из опасных мест огорожены сигнальными лентами. А коммунальщики и не торопятся счищать снег с крыш.
Впереди по прогнозу — оттепель. Она придет в город уже в эти выходные. А, значит, наледь начнет падать, угрожая людям и машинам.
Напомним, что по закону обязанность за очистку карнизов от снега и наледи возложена на обслуживающие дома организации. Как и ответственность за последствия возможных ЧП из-за упавших сосулек.
Горожанам остается пожелать почаще смотреть наверх и по возможности обходить опасные места стороной.