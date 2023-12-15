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Спецоперация на Украине
09:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Карнизы в центре Воронежа покрылись опасной наледью

С крыш свисают сосульки в несколько этажей.

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Источник: Комсомольская правда

В пылу борьбы с заносами и гололедом на улицах Воронежа горожане как-то совершенно забыли про другую опасность снегопада. Но стоит лишь задрать голову, чтобы ужаснуться огромным снежным и ледяным наростам, которые за эти дни образовались на карнизах многоэтажных домов. Белые «шапки» и многометровые сосульки (длиной в несколько этажей!) нависли над головами прохожих. И пока лишь немногие из опасных мест огорожены сигнальными лентами. А коммунальщики и не торопятся счищать снег с крыш.

Впереди по прогнозу — оттепель. Она придет в город уже в эти выходные. А, значит, наледь начнет падать, угрожая людям и машинам.

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Напомним, что по закону обязанность за очистку карнизов от снега и наледи возложена на обслуживающие дома организации. Как и ответственность за последствия возможных ЧП из-за упавших сосулек.

Горожанам остается пожелать почаще смотреть наверх и по возможности обходить опасные места стороной.

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