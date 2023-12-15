10:27 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Мужчина застрелил знакомого на охоте в Новосибирской области
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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В Каргатском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, который случайно застрелил знакомого на охоте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, днем 14 декабря 2023 года в Каргатском районе 58-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в направлении животного, однако попал в своего знакомого. В результате 50-летний потерпевший от полученного ранения скончался в больнице.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».