10:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Из-за повторного отключения ЛЭП в Аксае жители Ростова остались без тепла
Теплоснабжение отсутствует в 173 МКД Ростова.
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Из-за повторного отключения ЛЭП в Аксае жители Ростова остались без электроснабжения и отопления. Об этом сообщил в своём микроблоге глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
По его словам, неполадки произошли на высоковольтной линии электропередачи «Россетей» в Аксайском районе. Это стало причиной коммунальных проблем в Александровке (Пролетарский район). Обесточены около двухсот МКД, а также семь школ, четыре детсада, два медицинских учреждения.
Также отключились шесть котельных «Теплокоммунэнерго». Пока без отопления остаются жители 173 домов.
«“Теплокоммунэнерго” подключает дизельгенераторы, оставленные на дежурстве после аварии на сетях 13 декабря. Уже восстановлена работа трёх котельных от резервных источников. Осуществляется подключение остальных», — сообщил градоначальник.
Ранее мы писали, что в Октябрьском районе Ростова ликвидирована авария на теплотрассе.