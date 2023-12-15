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Спецоперация на Украине
10:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области ФСБ задержала жителя Украины за шпионаж против ВС РФ

Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Донские чекисты задержали жителя Украины за шпионаж против ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

40-летний мужчина находился в зоне спецоперации, где собирал данные о передвижении российских войск и личном составе. Эти сведения он передавал через интернет-мессенджер украинской разведке.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений», — сообщили в УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ «Шпионаж». Подозреваемый задержан. Средства связи у него изъяты.

Ранее мы писали, что в Ростове на 5,5 лет осуждён житель ДНР по делу о попытке шпионажа.

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