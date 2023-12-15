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10:55 (мск), источник: Коммерсантъ

На трассе Джубга — Сочи машина насмерть сбила пешехода

Утром 15 декабря на трассе Джубга — Сочи произошло смертельное ДТП. Машина насмерть сбила пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, 61-летний водитель «Форда» наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Поблизости при этом был надземный переход.

Пешеход скончалась до приезда медиков. Сейчас сотрудники ГАИ на месте регулируют движение.

Вячеслав Рыжков.

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