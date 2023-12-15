10:55 (мск), источник: Коммерсантъ
На трассе Джубга — Сочи машина насмерть сбила пешехода
Утром 15 декабря на трассе Джубга — Сочи произошло смертельное ДТП. Машина насмерть сбила пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.
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По информации ведомства, 61-летний водитель «Форда» наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Поблизости при этом был надземный переход.
Пешеход скончалась до приезда медиков. Сейчас сотрудники ГАИ на месте регулируют движение.
Вячеслав Рыжков.