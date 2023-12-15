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10:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец переломал кости, свалившись с 4-метровой высоты

Ответственным за инцидент назначили 31-летнего мужчину, с которым владельцы здания заключили договор по ремонту кровли.

Источник: Следственный комитет РФ

Множество переломов и других травм получил 50-летний волгоградец, свалившись с четырехметровой лестницы. Падение произошло в то время, когда он красил крышу, сообщают в региональном Следкоме.

Ответственным за инцидент назначили 31-летнего мужчину, с которым владельцы здания на улице Фаддеева заключили договор по ремонту кровли. Не рассчитывая, что может справиться один, он привлек к работе своего знакомого. По неосторожности тот оступился и упал.

«Подозреваемый не проинструктировал работника о технике безопасности и не обеспечил предохранительным поясом», — поясняет представитель ведомства Дарья Буянова. Ранее в Волгограде суд арестовал дебошира за скандал в торговом центре.

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