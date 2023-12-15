Виновник ДТП с погибшими мужчиной и ребенком получил реальный срок в Усолье

В Усолье-Сибирском суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Саянска. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Известно, что автомобилист в наркотическом опьянении врезался в грузовую машину, в результате погибли его пассажиры: 48-летний отец и его 12-летний сын. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
Трагическая авария случилась на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» 17 августа 2022 года. Тогда водитель Nissan Terrano, будучи в наркотическом опьянении, ехал со стороны Свирска и врезался в грузовую машину.
Суд с учетом мнения прокурора приговорил виновника аварии к 9 годам колонии-поселения. Также его лишили водительских прав на 2 года после отбытия наказания.