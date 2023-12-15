Таможня: из Калининградской области пытались незаконно вывезти череп вымершего носорога

«Шерстистый носорог был распространен в Евразии, окончательно исчезнув 8−14 тысяч лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Этот носорог был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны», — отметили в таможне.