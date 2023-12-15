Жительница Челябинской области родила и бросила младенца на улице в Екатеринбурге

Уроженка Челябинской области выбросила своего новорожденного ребенка на улицу — девушка родила его в съемной квартире в Екатеринбурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что матери 20 лет, она уроженка Южного Урала. В ночь на пятницу девушка родила мальчика в съемной квартире на улице Краснофлотцев, после чего положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под своим окном.
Новорожденного обнаружил житель дома. По его словам, вернувшись домой на автомобиле, он услышал рядом с подъездом плач младенца, которого и обнаружил в сугробе, после чего уралец вызвал скорую и полицию. Ребенка госпитализировали.