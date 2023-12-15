Жительница Челябинской области родила и бросила младенца на улице в Екатеринбурге

Сообщается, что матери 20 лет, она уроженка Южного Урала. В ночь на пятницу девушка родила мальчика в съемной квартире на улице Краснофлотцев, после чего положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под своим окном.