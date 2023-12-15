В Кишиневе семья с двумя детьми отравилась угарным газом: К счастью, всех удалось спасти

В Кишиневе пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом из котла в доме, подключенного к природному газу, сообщает пресс-служба ГИЧС.
ЧП произошло вечером 14 декабря в квартире по адресу бульвар Мирча чел Бэтрын. На место происшествия прибыли спасатели, которые провели работы по отключению котла и эвакуации людей. Две женщины в возрасте 64 и 45 лет, 21-летняя девушка, а также двое детей в возрасте 12 и 8 лет получили отравление и были доставлены в больницу.
В целях предотвращения бытовых пожаров и отравлений угарным газом сотрудники ГИЧС продолжают проводить профилактические мероприятия в населенных пунктах по всей стране. Так, за прошедшую неделю было оценено и проверено 2882 дома, предупреждены 6396 человек из 113 населенных пунктов.
В течение 2023 год в Молдове произошло 1577 пожаров составило 1577 (в прошлом году 1661 пожар), снижение — на 5%. При этом профилактические мероприятия способствовали минимизации случаев смертности на 10% по сравнению с предыдущим годом.