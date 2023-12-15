В Кишиневе семья с двумя детьми отравилась угарным газом: К счастью, всех удалось спасти

ЧП произошло вечером 14 декабря в квартире по адресу бульвар Мирча чел Бэтрын. На место происшествия прибыли спасатели, которые провели работы по отключению котла и эвакуации людей. Две женщины в возрасте 64 и 45 лет, 21-летняя девушка, а также двое детей в возрасте 12 и 8 лет получили отравление и были доставлены в больницу.