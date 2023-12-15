Пенсионер внезапно умер в Пулково, пока ждал посадку на самолет

В кафе «Березка» он ждал вылета, собирался в Москву. Но в какой-то момент ему стало плохо. Когда врачи пришли к столику пенсионера, стало понятно, что помочь ему уже не получится, мужчина скончался. Эту информацию 15 декабря Spb.kp.ru подтвердили в пресс-службе авиагавани.