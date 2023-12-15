Пострадавшего мужчину и заблудившихся грибников спасли в лесах Крыма

Так, в пятницу около 4 утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе села Дорожное Бахчисарайского района мужчина упал и получил травму ноги. Самостоятельно идти не смог, поэтому на помощь ему оперативно выдвинулись спасатели.
«По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску мужчины и транспортировке его в безопасное место. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Всего от МЧС России в спасательной операции было задействовано четыре человека и одна единица техники», — проинформировали в ГУ МЧС России по Крыму.
Также помощь крымских спасателей понадобилась в Белогорском районе, где в густом тумане заблудились двое грибников. На поиски людей была направлена дежурная смена аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».
«Приехав к месту, спасатели по телефону связались с грибниками, установили их приблизительное местоположение и в течение 30 минут обнаружили их в районе водопада Ускут. Сотрудники МЧС Крыма доставили мужчину и женщину к личному автомобилю. Медицинская помощь им не требовалась», — проинформировали в пресс-службе ведомства.