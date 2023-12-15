Пострадавшего мужчину и заблудившихся грибников спасли в лесах Крыма

Так, в пятницу около 4 утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе села Дорожное Бахчисарайского района мужчина упал и получил травму ноги. Самостоятельно идти не смог, поэтому на помощь ему оперативно выдвинулись спасатели.