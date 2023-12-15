Власти Соликамска готовы эвакуировать жильцов замерзающих домов

Авария на теплосетях в Соликамске произошла 12 декабря. К утру среды ее устранили, но горожане продолжали жаловаться на холод. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы он на месте разобрался в ситуации с отоплением. Позже произошло два новых прорыва.