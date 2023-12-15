В Колтушах в ДТП оторвало ногу 71-летнему водителю

По предварительной информации, пожилой водитель, находящийся за рулем грузовика Hyundai, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате удара пожилого водителя зажало между автомобилями. Через несколько секунд в грузовик Hyundai врезались Citroën и УАЗ.