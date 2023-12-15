В Колтушах в ДТП оторвало ногу 71-летнему водителю

В Колтушах произошло массовое ДТП. В результате случившегося 71-летнему водителю оторвало ногу. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале «Раньше всех. Петербург».
По предварительной информации, пожилой водитель, находящийся за рулем грузовика Hyundai, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате удара пожилого водителя зажало между автомобилями. Через несколько секунд в грузовик Hyundai врезались Citroën и УАЗ.
Когда пенсионера достали из смятой машины, ноги у него уже не было. Автомобилист потерял конечность при столкновении.
Сейчас пострадавший находится в Всеволожской больнице. Подробности уточняются.